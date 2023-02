O da "Space"dən getdi - FOTO

Tanınmış jurnalist ve televiziya aparıcısı Kamil Eldaroğlu (Balakişiyev) Space TV-dəki vəzifəsindən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalist öz istəyi ilə işdən ayrıldığını bildirib.

Qeyd edək ki, K.Eldaroğlu 2022-ci ilin noyabrında Space TV-də Xəbərlər Xidmətinin müdir müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdu. O daha əvvəl isə Real TV-də Şef-redaktor kimi çalışıb.

Xatırladaq ki, fevralın 7-də Space Müstəqil Teleradio Şirkətinin direktoru Müşfiq Hətəmov vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb və onun yerinə “Parni iz Baku” KVN komandasının aktyoru Vado Karovin təyin olunub.

