Naxçıvanda Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədr müavini vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ruslan Kəngərli Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədr müavini vəzifəsindən kənarlaşdırılıb.

Bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb.

