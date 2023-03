Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsində İXM-nin 528-ci maddəsi ilə inzibati icraat aparılan Əliyeva Günay Aqil qızı hakim Rəşadət Ağayevin qərarının qanunsuz olmasına eturaz edərək hər iki biləyini ülgüclə dərindən kəsib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə vəkil Elçin Sadıqov məlumat yayıb.

O qeyd edib ki, Abşeron Rayon Məhkəməsi qadını 1000 manat cərimə edib, hakim Rəşadət Ağayev isə qərarı dəyişərək ona 10 sutka inzibati həbs verib.



