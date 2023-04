Türkiyəli idmançının İrəvanda qazandığı qızıl medal Əliyevə hədiyyə edildi - VİDEO

Ağır atletika üzrə Avropa çempionatında Türkiyə idmançısı Cansu Bektaşın qazandığı qızıl medal İlham Əliyevə təqdim edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təqdimatın ardından Prezident İlham Əliyev deyib:

“Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bunu bizim idman muzeyində qoymalıyıq. Bu, Türkiyə-Azərbaycan birliyinin növbəti simvoludur və bizim gənclərimizin yüksək keyfiyyətə malik olmasının təzahürüdür. Bax, ağır bir yarışda qazanılmış bu medalı bizim Cansu qızımız Azərbaycana ərməğan etdi. Sağ ol. Bütün Azərbaycan xalqı səni sevir, sən bilirsən, sizin hamınızı. Çox sağ olun”.

