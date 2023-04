Yayda bu 3 bürcün sevgi cəhətdən bəxti gətirəcək

Astroloqlar bu yay 3 bürcün nümayəndələrinə yeni sevgi vəd ediblər.

Həmin bürclər yeni sevgi ilə qarşılaşa bilər. Hətta artıq münasibətdə olanların bu barədə yenidən düşünməsi də mümkündür.

Metbuat.az cebhe.info-ya istinadən xəbər verir ki, bu bürclərdən biri Əkizlərdir. Əgər onlar ruh əkizlərini hələ tapmayıblarsa, yayda ətrafa diqqətlə baxmağa dəyər, bəlkə də gələcək sevgi çox yaxındır. Bu, hətta qonşu və ya iş yoldaşı ola bilər. Eyni zamanda, astroloqlar Əkizlər ailəsi üçün "tunel görmə" funksiyasını işə salmağı tövsiyə edir, çünki sola getmək riski yüksəkdir.

Yayda Tərəzi bürcünün ağlını itirməmiş aşiq olmaq şansı var. Üstəlik, əvvəlcə münasibətlər qeyri-ciddi görünəcək, lakin tərəfdaş vəziyyəti dəyişdirə və hətta təsadüfi bir tanışlığın xoşbəxt ailə həyatının başlanğıcı ola biləcəyini sübut edəcək.

Balıqlar qışda kifayət qədər əziyyət çəkiblər, indi isə xoşbəxtlik, sevgi və həqiqi hisslər zamanıdır. Sosial şəbəkələrdə və ya tanışlıq proqramlarında həyat yoldaşı axtarmaq daha yaxşıdır. Ancaq real həyatda tanışlıq nəticəsiz qalacaq.

