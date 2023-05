Xanlar Vəliyev: "Heydər Əliyev tarixdə və azərbaycanlıların qəlbində əbədi olaraq qalacaqdır"

"Şərəfli ömür yolunu ölkəmizin tərəqqisinə və millətimizin parlaq gələcəyinə həsr edən Ümummilli Lider dövlətçiliyin ideoloji-siyasi əsaslarını yaratmaqla, xalqı əsl müstəqilliyə qovuşduraraq hafizələrdə əbədiyaşarlıq qazanıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini-Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokuroru, ədliyyə general-leytenantı Xanlar Vəliyev Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğunda müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə keçirilən tədbirdə deyib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.