Əsəd məsuliyyətə cəlb edilməlidir - BMT

Suriyanın devrilmiş lideri Bəşər Əsəd və ağır cinayətlər törətmiş hər kəs məsuliyyətə cəlb edilməlidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının sözçüsü Thameen Al-Kheetan belə açıqlama verib. O bildirib ki, Bəşər Əsəd, keçmişdə və indiki dövrdə ağır cinayətlər törətmiş bütün şəxslər beynəlxalq insan haqları hüququna uyğun olaraq cavab verməlidirlər. Əl-Kheetan həmçinin bildirib ki, keçid dövründə ədalətin təmin edilməsi və insan hüquqlarına əsaslanan ictimai etimadın qurulması Suriyanın gələcəyində əhəmiyyətli olacaq.

Onun sözlərinə görə, müvəqqəti hökumət keçmiş cinayətlər və pozuntularla bağlı sübutların qorunub saxlanmasını təmin etmək addımlar atmalıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.