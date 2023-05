Bu bürclər diqqəti asanlıqla özlərinə çəkirlər - Ən cəlbedici bürclər

Yəqin ki, hər birimizin qarşısına olduğu mühitdə parlayan, hər şeydə lider olmaq istəyən insanlar çıxıb. O şəxslər gülüşü, görünüşü, danışığı və üslubu ilə ətrafındakı hər kəsin diqqətini cəlb etməyə çalışırlar.

Astroloqlar bu keyfiyyətləri bürclərə görə qruplaşdırıblar. Metbuat.az olduğu yerdə diqqəti özünə cəlb edən bürclər haqqında məlumatı təqdim edir:

Hava qrupundan olan Əkizlər, Tərəzi və Dolçalar yalnız əyləncəli, nazlı və ünsiyyətcil deyil, həm də məntiqli və dərin düşünəndirlər.



Ən gülməli bürc siyahısına isə Əkizlər, Oxatan və Qoçlar liderlik edir. Astroloqlar Dolça və Əqrəbin ən ağıllı bürcü olduğunu söyləyirlər. Ümumiyyətlə, Dolça bürcü altında doğulanlar idrak qabiliyyəti və İQ ilə ölçülən ən yüksək analitik zəkaya malikdirlər. Tarot kartlarına görə, Oğlaq bürcününü nümayəndələri həm şanslı, həm də iddialı olurlar. Onları bəzən şeytan saçlı kimi təsvir edirlər. Xüsusilə iş sahəsində çox uğurlu insanlar olan Oğlaqlarda iblisin cazibəsi də var.

Balıqlar unutqan bürclər siyahısında birinci yerdədir. Amma özləri üçün ən vacib olan şeyləri, xüsusən də sevdikləri ilə bağlı təfərrüatları xatırlamağı çox yaxşı bacarırlar.

Təmizlik dəlisi olan bürclər siyahısında isə Qoç, Buğa, Şir, Qız, Tərəzi və Dolçalar var. Onlar vaxtlarının çoxunu evi təmizləməyə həsr edə bilərlər.

Astroloqlar hesab edir ki, Buğa bürcünün nümayəndələrinin ən böyük qorxusu dinclik tapa bilməməkdir. Bu onlar üçün vəsvəsə kimidir. Bürclər arasında Şirlər anadangəlmə liderdir və güclü natiqlik gücünə malikdir. Güclü mövqeləri ilə ətrafdakı insanları istiqamətləndirə bilən yeganə bürc isə Qoçdur. Onlarda anadangəlmə liderlik ünsürləri var.

