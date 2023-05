Şuşada "Xarıbülbül" Festivalının ikinci günü ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan möhtəşəm atəşfəşanlıqla başa çatıb.

Metbuat.az atəşfəşanlıqdan görüntüləri təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.