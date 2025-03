İran Mərkəzi Bankı yeni 200 min tümənlik əsginaslar dövriyyəyə buraxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azad İran” məlumat yayıb.

Yeni əsginasın üzərində Azərbaycan mədəni irsinə aid Qarabağ atı və çövkən yarışı təsvir olunub.

Qeyd edək ki, 200 min tümənlik əsginasın dəyəri təxminən 2 dollar 20 sentə bərabərdir.

