Azərbaycanda dekan müavini oldu, Elçibəylə çalışdı - Sinan Oğan kimdir?

Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyədə mayın 14-ü keçirilən prezident və parlament seçkilərinin nəticələrinin hesablanması davam etdirilir. Hazırda prezident postuna əsas rəqabət hazırkı dövlət başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Türkiyə müxalifətinin vahid namizədi Kamal Kılıçdaroğlu arasında getsə də, “Ata İttifaqı”ndan prezidentliyə namizəd Sinan Oğan da seçkinin sürpriz namizədlərindəndir.

Metbuat.az yazır ki, S.Oğan 1969-ci ildə Iğdırda azərbaycanlı ailəsində dünyaya gəlib. O, Marmara universitetində İqtisadiyyat və İnzibati Elmlər Fakültəsinin Biznesin idarə edilməsi fakültəsində təhsil alıb. 1992-ci ildə "Azərbaycanda İqtisadiyyat və Maliyyə Sektorunun Struktur Analizi" adlı dissertasiya işi ilə həmin universitetdə maliyyə hüququ və bank işi üzrə magistr dərəcəsini bitirib.

O, həmçinin Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər Universitetində doktorantura təhsilini başa vurub. Marmara Universiteti Türkşünaslıq İnstitutunda elmi işçi, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində müəllim və dekan müavini vəzifələrində çalışıb.

1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılmasından əvvəl Əbülfəz Elçibəylə görüşmüş və Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra bir müddət Elçibəyin prezident aparatında çalışıb.

O, 1992-2000-ci illərdə TİKA-nın Azərbaycan təmsilçisi olub. O, Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin (ASAM) Rusiya-Ukrayna Araşdırmalar Masası rəhbəri olub. Beynəlxalq Münasibətlər və Strateji Analiz Mərkəzini (TÜRKSAM) təsis edib və ona rəhbərlik edib.

2011-ci ildə Türkiyədə keçirilən ümumi seçkilərdə Milliyyətçi Hərəkat Partiyasından İğdır millət vəkili seçilib. O, 2015-ci il avqustun 26-da Milliyyətçi Hərəkat Partiyasından xaric edilib. Bundan sonra açdığı iddianı udaraq MHP-yə qayıtdı və 2 noyabr 2015-ci ildə üzvlüyündən xaric edilib. Oğan Türkiyə-Albaniya və Türkiyə-Niger Parlamentlərarası Dostluq Qruplarının üzvü və Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun baş katibidir.

Cari ildə isə Sinan Oğan 2023-cü il Türkiyə prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürüb. 26 mart 2023-cü ildə namizədliyini irəli sürmək üçün tələb olunan 100 min imza tamamlanıb.

Evlidir, 2 uşağı var. Rus və ingilis dillərini mükəmməl bilir.

Hazırda Sinan Oğanın topladığı səs faizi 5.20%-dir.

