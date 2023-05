İsrail Prezidento Hersoq xanımı ilə "Əli və Nino"nu oxudu - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, İsrail Prezidenti İshak Hersoq və birinci xanım Mixal Hersoq İçərişəhərdə olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrailin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Corc Dik tviter hesabında bildirib ki, Prezident və xanımı Azərbaycan mətbəxinin təamlarından dadıblar:

"Prezident İsxak Hersoq və birinci xanım Mixal Hersoqu valehedici "Əli və Nino"nun müşayiəti ilə Bakının İçərişəhərində Azərbaycan mətbəxinin ləziz təamlarının və çayın dadını çıxararkən görməkdən məmnunluq duyuram".



