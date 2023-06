Çörçilin siqarı hərraca çıxarıldı - FOTO

İngilis siyasi və dövlət xadimi, yazıçı Uinston Çörçillin yarımçıq çəkilmiş siqarı hərraca çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siqar 600-800 funt sterlinq (680-1,1 min dollar) dəyərində qiymətləndirilir.

Həmin siqarın da maraqlı tarixi var. Belə ki, Çörçill 1944-cü il avqustun 29-da Britaniyanın Mərakeşin paytaxtında onun şərəfinə təşkil edilən şam yeməyindən sonra siqarı baş konsul Hyu Stonhiver-Berdə təqdim edib. Hyu Stonhiver-Berd isə suveniri möhürlənmiş şüşə qaba qoyub və bu günədək həmin qabda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.