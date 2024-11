Azərbaycanda avronun məzənnəsi yenidən ucuzlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda 1 avro 1,79 manata kimi geriləyib.

Qeyd edək ki, 4 noyabr tarixində 1 avro 1,85 manata satılırdı. Bu azalma Donald Trampın 5 noyabr prezident seçkilərində qələbəsindən sonra avronun dollar qarşısında dəyər itirməsi ilə əlaqələndirilir.

