Xalq artisti Kamal Xudaverdiyevin ailəsinə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun oğlu Rövşən Xudaverdiyev vəfat edib.

Məlumata görə, mərhum uzun sürən xəstəlikdən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Kamal Xudaverdiyev 2008-ci il aprelin 23-də ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişmişdi.

