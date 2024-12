"Vəsiyyət edəndə deyirəm ki, bunu yerinə yetirməsəniz, haqqımı halal etmirəm".

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Əməkdar artist Ruhəngiz Allahverdiyeva telekanallardan birində çıxışı zamanı deyib.

Müğənni vəsiyyətini açıqlayıb:

"Vida mərasimində məni aparanda Mirələm Mirələmovun "Ömrüm" və Elton Hüseynəliyevin "Sən yoxsan" mahnısı səsləndirilsin".

