Tanınmış kikboksçu, aktyor Zabit Səmədov uzun müddət sonra müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Azərbaycan Atabəyləri”nin Şəmsəddin Eldənizi “Özümüz olaq” verilişində qonaq olub. O, uşaqlıqdan izlədiyi filmlərdən söz açıb:

“Van Dam, rembo filmlərini izləyə-izləyə elə qəhrəman olmaq istəmişəm. Birinci növbədə döyüşmək, öyrənmək istəmişəm”.

