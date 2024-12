Almaniyanın Saksoniya-Anhalt əyalətində naməlum şəxslər iki avtomobili Milad yarmarkasındakı insanların üzərinə sürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əyalətin paytaxtı Maqdeburq şəhərində baş verən hadisə zamanı 11 nəfər ölüb, 60 nəfər xəsarət alıb.

Saksoniya-Anhalt əyalətinin hökuməti hadisəni terror aktı kimi dəyərləndirib.



