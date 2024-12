Türkiyə Suriyada dialoqda mühüm rol oynayır - Quterreş

BMT-nin baş katibi Antonio Quterreş Suriyadakı hadisələrlə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Suriyada Türkiyənin roluna diqqət çəkib. Quterreş Türkiyənin Suriyada dialoqda mühüm rol oynadığını bildirib. Quterreşin sözlərinə görə, Suriya xalqını və İdlibdəki müqaviməti dəstəkləyən Türkiyə, ölkədəki tərəfləri əhatəli dialoqa razı salmaqda mühüm iş görə bilər. Quterreş Suriyada daimi atəşkəsin təmin edilməsi üçün uyğun şəraitin yaradılmasının vacibliyini vurğulayıb. Eyni zamanda o, İŞİD-in terror fəaliyyətini artırmasının qarşısının alınmasının regionda sabitlik üçün mühüm əhəmiyyət daşıdığını bəyan edib.

Qeyd edək ki, Dəməşqdə Heyət Təhrir əl-Şamın lideri Colani ilə görüşən ABŞ Dövlət Departamentinin Yaxın Şərq məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Barbara Leaf da Türkiyənin Suriyada mühüm gücünün olduğunu ifadə edib. Onun sözlərinə görə, Türkiyənin Suriya əsas olmaqla bölgədəki mövqeyi onun milli təhlükəsizliyi ilə bağlıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.