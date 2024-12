​"Qalatasaray"ın planı pozuldu - Ulduz futbolçu üçün çılğın təklif

Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəssr" klubu Viktor Osimheni transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ərəblər mövsümün fasiləsində futbolçunu heyətə cəlb etmək istəyir. Bildirilir ki, "Qalatasaray" da mövsümün əvvəlində icarə əsasında heyətinə qatdığı futbolçunu transfer etməyə çalışır. Lakin ərəblərin daha çox pul təklif etməsi futbolçunun fikrini dəyişə bilər. Kriştiano Ronaldonun komandasının mövsümün fasiləsində prioritetinin Viktor Osimhen olduğu və “Napoli” ilə danışıqlar apardığı deyilir.

Qeyd edək ki, bu mövsüm Osimhen "Qalatasaray"ın heyətində 14 oyunda 10 qola imza atıb, 5 məhsuldar ötürmə edib. “Napoli” futbolçu üçün “Qalatasaray”dan 66 milyon avro, digər klublardan isə 75 milyon avro tələb edir.

