Alla Puqaçovanın səhhəti üçün təhlükə var

Noyabrın sonunda Maksim Qalkin "Instagram"da həyat yoldaşı və uşaqları ilə 75 yaşlı Alla Puqaçovanın çox gözəl göründüyü yeni foto yayıb. Bu, qızğın müzakirələrə səbəb olub.



Metbuat.az lent.az-a istinadən bildirir ki, "Ehtiraslar" nəşri müğənninin keçə biləcəyi mümkün əməliyyatlarla bağlı sualla plastik cərrah Mədinə Bayramukovaya müraciət edib.

Ancaq həkim dərhal başqa bir şeyə - divanın sağlamlıq vəziyyətinə diqqət çəkib.

"Puqaçovanın fotoşəkillərinə diqqətlə baxsanız, onun qeyri-sağlam göründüyü aydın olur", - mütəxəssis deyib.

Eyni zamanda, cərrah ulduzların yaxınlarının filtrlərdən istifadə edərək sosial şəbəkələrdə yerləşdirdiyi fotoları deyil, paparassilərin çəkdiyi şəkilləri nəzərə alır.

"Bu fotolar Puqaçovanın oynaqlarında aşkar problemləri olduğunu göstərir: hərəkətləri ləngdir, yerişində qocalma əlamətləri var", - Bayramukova əlavə edib.

Həkimin fikrincə, belə vəziyyətdə Puqaçova xarici transformasiyaya deyil, sağlamlığına daha çox diqqət yetirməlidir.

Eyni zamanda, cərrah istisna etmir ki, sənətçi ilyarım əvvəl üz gərmə əməliyyatı etdirə bilərdi. Hazırda onun fikrincə, Puqaçova gec reabilitasiyadan keçir ki, bu da onun yaşına görə yaxşı görünüşünü izah edir.

Bununla belə, filtrlərə baxmayaraq, Bayramukova artıq dəri, gözlərin altında torbalar və divanın üzündəki qırışları görür.

"Ancaq əminəm ki, onun səhhəti indi görünüşü qədər yaxşı deyil",- ekspert yekunlaşdırıb.

