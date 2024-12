Məşhur türk müğənnisi Ferdi Tayfur yaşadığı Muğlanın yüksək təzyiqlə Marmaris rayonundakı xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

Bildirilir ki, evində səhhəti pisləşən müğənninin qan təzyiqi yüksək olduğuna görə təcili yardımla rayondakı özəl xəstəxanalardan birinə aparılıb.

Milyonlarla pərəstişkarı olan sənətçi hazırda xəstəxananın reanimasiya şöbəsində müalicə alır.

