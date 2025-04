Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının direktor müavini vəzifəsinə iki təyinat olub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, Gəncə Dövlət Filarmoniyasının direktoru Ramil Adıgözəl oğlu Qasımov və Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının direktor müavini Hüseyn Akif oğlu Hüseynov Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının direktor müavini vəzifəsinə təyin edilib.

Hər iki təyinatı Mədəniyyət Nazirliyindən təsdiq ediblər.

