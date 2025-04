Antiinhisar və İstehlak Bazarlarına Nəzarət Dövlət Agentliyi “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” qanuna əsasən “Embawood” MMC yə qarşı inzibati xəta protokolu tərtib edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Teleqraf-a Agentlikdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, şikrət qüsurlu malın geri qaytarılmasından imtina edib. İstehlakçı ilə bağlanmış müqaviləyə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hüquqlarla müqayisədə istehlakçıların hüquqlarını məhdudlaşdıran şərtlər daxil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.