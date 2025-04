Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrına baş rejissor təyin edilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, mədəniyyət naziri Adil Kərimlinin müvafiq əmri ilə Lənkəran Dövlət Dram Teatrının baş rejissoru Anar Babalı oğlu Sadıqov vəzifəsindən azad olunub.

Digər əmrlə A.Sadıqov Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrına baş rejissor təyin edilib.

Mədəniyyət Nazirliyindən "Report"a təyinat təsdiqlənib.

