Bakının problemi nədir? - AÇIQLAMA

Bakı normadan artıq yağan yağışlara qarşı getdikcə daha hazırlıqsız görünür. Yağış başlayan kimi yolları su basır, nəqliyyat dayanır, şəhər hərəkətsiz qalır. Xüsusilə bəzi yol keçidləri və tunellərdə 5-6 ay öncəki mənzərə təkrarlanır. Bu isə insanlarda haqlı olaraq bu sualı yaradır: Niyə Bakının problemləri həll oluna bilmir?

Elmlər Akademiyasının fəxri doktoru, professor, memar Cahid Həsənov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, hər dəfə bunun səbəbini "yağış normadan çox oldu" deməklə izah etmək doğru deyil.

Onun sözlərinə görə, Bakının kanalizasiya sistemi, su ötürücü qurğuları bir-iki milyonluq şəhər üçün hesablanıb və uzun illər ərzində də öhdəsindən gələ bilib. Lakin görürsünüz ki, son dövrlərdə artıq fəsadlar baş verir:

“Yəni kanalizasiya və su axını sisteminin qurğuları yenidən tam şəkildə qurulmalıdır, bu isə çox xərc tələb edir. Amma bu, mütləq şəkildə həyata keçirilməlidir. Belə hallarda hər hansı bir tuneldə, keçiddə suyun yığılması sadəcə olaraq "tunel var, su yığıldı" deyə izah olunmamalıdır. Tunel yer səthindən 3, 5, 6 metr aşağıda yerləşir və o suların ötürüləcəyi xəttlər olmadığı üçün su asfalt yol ilə axıb gəlir. Tunel həm ön, həm də arxa tərəfdən tez bir zamanda dolur, daşır və fəsadlar yaranır”.

C,Həsənov təklif edib ki, tunellərin özündə də qoruyucu, təcili şəkildə avtomatik işə düşən suqovucu sistemlərin qurulması belə hallarda suyun müəyyən səviyyədən yuxarı qalxmasının qarşısını ala bilər.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

