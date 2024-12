2025-də pul və sevgini tapacaq 4 bürc - "Qızıl dövr" başlayır

Astroloqlara görə, 2025-ci il bəzi bürclər üçün sevgi və pul baxımından uğurlu bir il olacaq. Yeni il Xüsusilə dörd bürcün sevgi həyatında xoşbəxtlik yaşayacağı və mühüm addımlar atacağı il olacaq.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən həmin bürcləri təqdim edir.

Oğlaq bürcünün nümayəndələri 2025-ci ildə sevgi həyatında əsl "qızıl dövr" keçirəcəklər. Plutonun Oğlaqdan ayrılması və Yupiter ilə Veneranın yeddinci evdə birləşməsi bu bürclər üçün münasibətlərdə ciddi dəyişikliklər yaradacaq. Subay Oğlaqlar doğru insanla tanış olacaq, münasibətdə olanlar isə daha güclü və uyğun birlikdəliklər yaşayacaqlar.

Xərçəng bürcləri üçün də 2025-ci il emosional rahatlıq gətirəcək. Veneranın təsiri ilə yeni münasibət qapıları açılacaq və mövcud münasibətlər daha möhkəm bağlarla davam edəcək. Yeni il Xərçənglər üçün sevgi dolu və xoşbəxt anlarlə zəng keçəcək.

Balıqlar isə 2025-ci ildə böyük sevgi addımları atacaq. Keçmiş əlaqələr gündəmə gələcək, yeni romantik başlanğıclar yaşanacaq. Satürn və Veneranın təsirləri Balıqların həyatında daha güclü münasibətlər qurmasına kömək edəcək.

Qız bürcləri üçün 2025-ci il sabit və etibarlı münasibətlər ili olacaq. Yeni insanlarla tanışlıq və evlilik yolunda irəliləyişlər bu ilin əsas xüsusiyyətlərindən biri olacaq.

Maliyyə baxımından şanslı bürclər:

Buğalar - Uzunmüddətli sərmayələr və qənaət planları ilə böyük qazanc əldə edəcəklər.

Əkizlər - Yaradıcı layihələr və texnologiya sahəsində atılacaq addımlar böyük qazanc gətirəcək.

Şirlər - Liderlik xüsusiyyətlərindən istifadə edərək biznes və yaradıcı sektorlarda uğur qazanacaqlar.

Oğlaqlar - Planlı və intizamlı yanaşmaları ilə maliyyə baxımından böyük sıçrayış yaşayacaqlar.

