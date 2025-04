Əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar 16.04.2025-ci il tarixində Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə müraciət qeydə alınmayıb.

Bu barədə TƏBİB-dən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib.

Qeyd edək ki, hazırda Bakı və Abşeronda qeyri-stabil hava şəraiti bir çox yerlərdə fəsadlar törədib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

