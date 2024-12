32 min uşaq bu rol üçün seçimlərə qatıldı

İngiltərənin Leavesden şəhərində 2025-ci ilin yayında başlayacaq çəkilişlər üçün hazırlıqlar sürətlə davam edir.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, prodüserlər məşhur Herri, Hermion və Ron obrazları üçün təşkil olunan kastinqə 32000 uşağın qatıldığını açıqlayıb.

Bu rəqəm Herri Potter kainatına olan marağın hələ də güclü olduğunu bir daha təsdiqləyir.

Yeni serial, J.K. Rowling-in əsərlərinə daha dərindən sadiq qalaraq, kitabların bütün hissələrini əhatə etməyi planlaşdırır. Pərəstişkarlar, bu dəfə sevdikləri dünyanı daha detallı və uzun bir formada izləmək fürsəti əldə edəcəklər.

Hələlik baş rolları kimlərin canlandıracağı açıqlanmasa da, layihə böyük həyəcanla gözlənilir. Leavesden studiyaları, orijinal filmlərin də çəkildiyi əsas məkan olmaqla yanaşı, Herri Potter kainatının ruhunu əks etdirmək üçün mükəmməl bir seçim olaraq qalır.

