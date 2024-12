Azərbaycan Respublikasının Xalq rəssamı Tofiq Ağababayev 96 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıblar.

Xalq rəssamı ilə vida mərasimi bu gün Təzəpir məscidində olacaq.

Qeyd edək ki, "Şöhrət" ordenli Tofiq Ağababayev Bakı şəhərinin ilk baş rəssamı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.