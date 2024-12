İsmayıllıda ağır qəza - 2 ölü, 2 yaralı

Qaraməryəm-İsmayıllı-Şəki avtomobil yolunda yol qəzası olub, 2 nəfər ölüb

DİN-in Mətbuat Xidmətinin Şəki regional qrupundan Metbuat.az-a bildirilib ki, ölüm və xəsarətlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.

Qeyd edək ki, hadisə gecə saatlarında İsmayıllının Qurbanəfəndi kəndi istiqamətində baş verib.

APA-nın məlumatına görə, "Mercedes" markalı avtomobil yoldan çıxaraq aşıb.

Hadisə nəticəsində Oğuz rayon sakinləri 2000-ci il təvəllüdlü Rəşidov Səfər Etibar oğlu və digər Oğuz rayon sakini 2000-ci il təvəllüdlü Şükürlu Şükür Araz oğlu dünyasını dəyişib.

Digər iki nəfər 1997-ci il təvəllüdlü Rəhimli Orxan Mehman və 1988-ci il təvəllüdlü İsmayıllı sakini Allahverdiyev Tural Eldar oğlu müxalifət dərəcəli bədən xəsarətləri ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

