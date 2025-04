Sabiq deputat Vaqif Musayevin qızı anasını axtarır.

Metbuat.az xəbər verir ki, V.Mustafayevin qızı anasını tapmaq üçün "Səni axtarıram" studiyasına gəlib.

O, 18 ildir üzünü görmədiyi anası üçün DNT testi etdirmək istəyir.

Onun sözlərinə görə, anası onu qoşulub qaçdığı üçün danışdırmayıb.

Qeyd edək ki, Vaqif Musayev 1990-1995-ci illərdə Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı olub. O, 2019-cu ildə vəfat edib.

