ABŞ bu ölkəni bombaladı

ABŞ Yəmənin paytaxtı Səna, Marib və Hudeydəyə 22 hava hücumu təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın dəstəklədiyi husilər açıqlamalar verib. Husilərə bağlı xəbər agentliyinin məlumatına görə, ABŞ Sənaya 11, Marib şəhərinə 9 və Hudeyda şəhərinə iki hava hücumu təşkil edib. Hücumlar zamanı itkilərin olub-olmaması ilə bağlı məlumat paylaşmayıb. ABŞ tərəfi husilərin açıqlamaları ilə bağlı bəyanat verməyib. Qeyd edək ki, husilər yardımın Qəzzaya girməsinə icazə verməyəcəyi təqdirdə İsrailə qarşı dəniz əməliyyatlarına yenidən başlayacaqlarını açıqlamışdı. Ardınca ABŞ Prezidenti Donald Tramp Yəməndə husilərə qarşı irimiqyaslı hücuma başlamaq barədə göstəriş verdiyini açıqlayıb.

Husilərin lideri Əbdül-Malik əl-Husi də ABŞ təyyarələri və döyüş gəmilərinin husilərin hədəfi olacağını bildirib.

