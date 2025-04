Bakıda quldurluq edən 3 nəfər tutuldu

Nəsimi rayonu ərazisində quldurluq hadisəsi qeydə alınıb. Naməlum şəxslər 41 yaşlı paytaxt sakininə fiziki zor tətbiq edərək ondan pul tələb ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nəsimi RPİ 19-cu Polis Şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə quldurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuşlar – 28 yaşlı H.Tairov və 23 yaşlı K.Dəvrişov saxlanılıblar.

Araşdırmalarla həmin şəxslərin 42 yaşlı digər bir vətəndaşa da fiziki zor tətbiq edərək mobil telefonunu və bank kartını taladıqları məlum olub.

Araşdırmalar aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.