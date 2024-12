"Fənərbaxça" klubu braziliyalı hücumçu Anderson Taliskanı heyətinə cəlb edib.

Metbuat.az bu barədə Türkiyənin "Devre" nəşrinə istinadən xəbər verib.

Mənbə yazır ki, 30 yaşlı A.Taliska ilinə 9 milyon avro məvacib alacaq. Üstəlik futbolçu vurduğu hər beş qola görə 500 min avro bonus qazanacaq.

Qeyd edək ki, futbolçu 2021-ci ildən Səudiyyə Ərəbistanının "Ən-Nəsr" klubunun uğurları üçün tər tökür.

