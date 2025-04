Vatikan Roma Papası Fransiskin vəfatı ilə bağlı 9 günlük matəm elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matəm 26 aprel başlayıb mayın 4-dək davam edəcək.

Qeyd edək ki, Papa Fransisk aprelin 21-də 88 yaşında vəfat edib. Aprelin 23-də Papa ilə Müqəddəs Pyotr bazilikində vida mərasimi başlayıb.

Dəfn mərasimi isə aprelin 26-da baş tutacaq.

