Türkiyənin İstanbul şəhərində 4,1 bal gücündə növbəti zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə bu barədə ölkənin Təbii Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Zəlzələnin episentri Mərmərə dənizinin Büyükçekmece sahillərində olub.

Yerli vaxtla saat 07.19-da baş verən zəlzələnin 7 kilometr dərinlikdə baş verdiyi müəyyən edilib.

