Serbiyanın “Srvena Zvezda” klubu məğlubiyyətsiz ev oyunlarına görə dünya rekorduna sabibdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Belqrad təmsilçisi 8 il ərzində yerli azarkeşləri önündə məğlub olmayıb. “Srvena Zvezda” sonuncu dəfə 2017-ci ilin aprelində evdə uduzub. Klubu öz meydanında son 148 matçda udmaq mümkün olmayıb.

Əvvəlki rekord “Real Madrid”ə məxsus idi. “Kral klubu” 1957-1965-ci illər arasında 121 matçda öz meydanında uduzmayıb.

