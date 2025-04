Vinisius yeni mövsümdə bu klubda oynayacaq - Razılıq əldə edildi

“Real Madrid” adı Səudiyyə Ərəbistanı klubları ilə də hallanan braziliyalı ulduz Vinisius Juniorla razılıq əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” Vinisius Juniorla 2030-cu ilə qədər yeni müqavilə imzalayacaq. Məlumata görə, tərəflər mövsümün sonunda müqavilə imzalayacaq.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Vinisius Junior “Real Madrid”də qalmaq istədiyini açıqlamışdı. Səudiyyə Ərəbistanı klublarının futbolçuya 5 illik müqavilə və 1 milyard avro təklif etdiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. Bu mövsüm “Real”da 46 matçda iştirak edən Vinisius 20 qol və 14 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.



