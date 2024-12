Cəlilabad Peşə Təhsil Mərkəzinin direktoru işdən çıxıb.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, Əməkdar müəllim Etibar Sadıqov yaş həddi ilə bağlı işdən çıxıb.

Onun yerinə hələlik təyinat olmayıb.

Qeyd edək ki, E. Sadıqov uzun müddət sözügedən müəssisəyə rəhbərlik edib.

