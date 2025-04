Fənn Olimpiadalarının final mərhələsinin tarixləri açıqlandı

Respublika Fənn Olimpiadalarının final mərhələsinin tarixləri məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil İnstitutu məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd olunub ki, Respublika Fənn Olimpiadalarının final mərhələsi aşağıda qeyd olunan tarixlərdə təşkil olunacaq:

İnformatika fənni üzrə 25-26 aprel;

Fizika fənni üzrə nəzəri tur və kimya fənni üzrə 28 aprel;

Fizika fənni üzrə praktiki tur 29 aprel;

Biologiya fənni üzrə nəzəri tur və tarix fənni üzrə 30 aprel;

Biologiya fənni üzrə praktiki tur 1 may;

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı və coğrafiya fənləri üzrə 2 may;

Riyaziyyat fənni üzrə Respublika fənn olimpiadalarının final turu isə 5-6 may tarixində keçiriləcək.

RFO-nun final turu bütün fənlər üzrə Azərbaycan Texniki Universitetinin idman zalında (Ayna Sultanova küçəsi) keçiriləcək. Olimpiada saat 10:00-da başlanacaq, şagirdlər 09:00-dan gec olmayaraq imtahan binasının qarşısında olmalıdır.

Koordinasiya (yazı işinə baxılması) tarixləri aşağıdakı kimidir:

Kimya fənni üzrə 1 may (onlayn);

Fizika fənni üzrə 2 may;

Tarix fənni üzrə 3 may;

Azərbaycan dili və biologiya fənləri üzrə 4 may;

Coğrafiya fənni üzrə 5 may;

Riyaziyyat fənni üzrə 8 may tarixində həyata keçiriləcək.

Koordinasiya prosesi kimya fənni üzrə onlayn şəkildə, digər fənlər üzrə isə əyani şəkildə Təhsil Texnologiyaları Mərkəzində (F.Xoyski, 109. N.Nərimanov metrosunun yaxınlığı) keçiriləcək. Koordinasiya prosesi saat 10:00-dan etibarən başlayacaq və növbəlilik prinsipləri əsasında həyata keçiriləcək.

Final turunda iştirak hüququ qazanan şagirdlər buraxılış vərəqələrini yaxın günlərdə portal.edu.az saytında şəxsi kabinetlərindən əldə edə biləcəklər.

Olimpiadaların final mərhələsinə gələrkən şagirdlərdən buraxılış vərəqəsi və şəxsiyyət vəsiqəsi gətirmələri tələb olunur.

Bütün olimpiada iştirakçılarına uğurlar arzulayırıq!

