​Dünya Müsəlman Alimləri Birliyi İsraillə bağlı tarixi fətva verdi

Dünya Müsəlman Alimləri Birliyinin Fətva Komitəsi İsrailin Qəzzaya hücumları və atəşkəsi pozmasına cavab olaraq bütün müsəlmanları silahlı cihada çağıran tarixi fətva verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrail atəşkəsi pozaraq, yeni atəşkəs təklifini rədd etdiyini irəli sürərək, HƏMAS-la yeni müharibəyə başlayıb. Bundan sonra Dünya Müsəlman Alimləri Birliyinin Fətva Komitəsi İsrailin Qəzzaya hücumları və atəşkəsi pozmasına cavab olaraq bütün müsəlmanları silahlı cihada çağıran fətva verib. Fətvada ərəb və islam ölkələri hərbi müdaxiləyə və İsraili qurudan, dənizdən və havadan blokadaya almağa çağırılıb. Fətvaya əsasən, Fələstində işğalçı dövlətə qarşı silahlı cihad etmək hər bir müsəlmana vacibdir. Fətvada deyilir ki, İsraillə münasibətlərin normallaşdırılması şəriətə ziddir.

Həmçinin qeyd edilib ki, bəzi ərəb ölkələri İsraillə imzaladığı sülh müqavilələrini yenidən nəzərdən keçirilməlidir. Qəzzada müqaviməti dəstəkləmək üçün maliyyə cihadının aparılması və Qəzzaya keçidlərin açılmasının zəruri olduğu qeyd edilib.

