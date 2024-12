Murhaf Əbu Kasra keçid hökumətində Suriya Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri təyin edilib.

Metbuat.az APA-ya istinadla xəbər verir ki, bu barədə “Suria” telekanalı məlumat yayıb.

Məlumata görə, yeni nazir həm də Əbu əl-Həsən əl-Həmavi ləqəbi ilə tanınır.

