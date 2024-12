Keçmiş işçisi Gömrük Komitəsini məhkəməyə verdi

Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) keçmiş işçisi Oqtay Məsmalıyev qurumu məhkəməyə verib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, tərəflər arasındakı mübahisə pensiya təminatı ilə əlaqədardır.

Oqtay Məsmalıyevin iddiasına Gəncə İnzibati Məhkəməsində baxılacaq. Yanvarın 5-nə işüzrə məhkəmə hazırlıq iclası təyin edilib. İclas hakim Leyla Əliyevanın sədrliyi ilə keçiriləcək.

Bundan əvvəl DGK-nın keçmiş işçisi Nəzakət Qazıbəyova məhkəmə vermişdi. Onunla da qurum arasındakı mübahisə pensiya təminatı ilə bağlı idi.

Bu məsələni araşdırarkən məlum olmuşdu ki, Səfər Mehdiyev DGK-nın sədri olduğu dönəmdə bir qrup gömrük əməkdaşının pensiya hüququ pozulub.

DGN-nın sədri Şahin Bağırovdur. O,2023-cü ildən quruma rəhbərlik edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.