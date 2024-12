"Lukoyl Azərbaycan" benzin əvəzinə su satır? — VİDEO

"LukOyl Azərbaycan"a məxsus yanacaqdoldurma məntəqələrində benzinin tərkibinə su qatıldığı bildirilir.

Metbuat.az Pravda.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə avtotəmir məntəqəsində çəkilən video sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Belə ki, avtomobil ustası eyni problemlə təmirə gətirilən iki avtomobilin çənindən çıxan benzinin tərkibinə su qatıldığını göstərib.

Sayt məsələ ilə bağlı "LukOyl Azərbaycan"ın baş ofisi ilə əlaqə saxlayıb. Şirkətin mediaya məsul şəxsləri telefona cavab verməyiblər. Zənglərə cavab verən əməkdaş isə bildirib ki, növbəti həftə şirkətə müraciət ediləcək.

