Ukraynanın xarici işlər naziri Andrey Sibiqa bildirib ki, Rusiya lideri Vladimir Putin noyabrın 17-də səhər saatlarında Ukraynaya iri raket zərbəsi endirməklə, ona son vaxtlar zəng edib ziyarət edən bütün Qərb siyasətçilərinə cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sibiqa X sosial şəbəkəsində qeyd etdiyi kimi, bazar günü səhər Rusiya ən böyük hava hücumlarından birini həyata keçirib.

Məlumata görə, pilotsuz təyyarələr və raketlər dinc şəhərlərə, yatan mülki şəxslərə və kritik infrastruktura zərbələr endirib.

“Bu, Putinin bu yaxınlarda ona zəng edən və onu ziyarət edən hər kəsə əsl cavabıdır, bizə sakitləşmək üçün deyil, güclə sülh lazımdır”, - deyə Sibiqa bildirib.

