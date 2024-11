Bu ilin oktyabr ayında yaşa görə pensiya alanların sayı 706 min 900 nəfərdən çox olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, onların 42,97 faizini kişilər, 57,03 faizini isə qadınlar təşkil edib.

