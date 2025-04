Deputatdan təklif: Bu qadınlar pensiyaya tez çıxsın

Uşaq sayına görə qadınların pensiya yaşının mütənasib azaldılması məqsədəuyğundur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu millət vəkili Vüqar Bayramov deyib.

O, 3 uşaqlı analara erkən pensiyaya çıxmaq hüququnun verilməsini doğru hesab edir. Deputat bir sıra ölkələrdə də bu təcrübədən istifadə edildiyini deyib.

Millət vəkili hesab edir ki, bu, həmin kateqoriyadan olan vətəndaşların sosial təminatının daha da gücləndirilməsinə xidmət edəcək.

Qeyd edək ki, hazırda kişilərin pensiya yaşı 65, qadınlarda isə 64-dür. Bir il sonra qadınların da pensiya yaşı 65 olacaq.

