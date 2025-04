Bu gün Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədovun rəhbərliyi ilə növbəti Kollegiya iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kollegiya iclasında “Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 2024-cü ildə fəaliyyəti haqqında hesabatı” müzakirə olunub.

Müzakirələrin yekununda Kollegiya üzvləri hesabatın təsdiq edilməsi və Milli Məclisə təqdim olunması barədə qərar qəbul ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.