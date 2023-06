Ukraynada su bəndi vuruldu - Sel gəlir

Rusiyanın nəzarətində olan Xerson yaxınlığındakı Nova Kaxovka bəndi vurulub.

Ukrayna Rusiyanın nəzarətində olan bəndin Rusiya qüvvələri tərəfindən vurulduğunu açıqlayıb. Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın hakimiyyət orqanları isə hücumun terror aktı olduğunu bəyan edərək, ittihamları rədd edib. Məlumata görə, bölgədən artıq təxliyələr başlayıb. Rusiya dövlət xəbər agentliyi bəndin ciddi şəkildə zədələndiyini və ərazilərin su altında qaldığını açıqlayıb. Məlumata görə, seldən 80 yaşayış məntəqəsi zərər çəkə bilər.

Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov bildirib ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Nova Kaxova bəndində baş verən partlayışla bağlı təcili iclas çağırıb.

